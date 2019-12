Copernicaner rätseln die ganze Nacht hindurch

Rechnen und Spaß dabei: Was für viele Schüler wie ein Widerspruch klingt, wurde in der „langen Nacht der Mathematik“ im Löninger Copernicus-Gymnasium Realität. Foto: Koslik

Löningen (mt). Mit Zirkel, Geodreieck, Stiften und Papier bewaffnet, trat jetzt fast ein Viertel der gesamten Schülerschaft des Löninger Copernicus-Gymnasiums in der „langen Nacht der Mathematik“ gegen Probleme des Rechnens, Messens und Zählens an. So wurde überlegt, wie man mit Bändern etwas möglichst gut einpacken kann. Oder auch, wie viele Möglichkeiten es gibt, eine Tetraederbox zu basteln. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.