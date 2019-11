Löninger öffnen Herzen und Portemonnaies

Gut gelaunt trotz harter Arbeit: Die Mitglieder des Jugendtreffs servierten im Centralhof. Fotos: Siemer

Von Georg Meyer



Löningen. So viele Löninger wie noch nie hatten sich für das MT-Benefizessen angemeldet. Mehr als 200 Gäste ließen sich am Donnerstagabend im Centralhof Breher bewirten. Dabei taten sie zugleich etwas für den guten Zweck und unterstützen ein Schulprojekt in Tansania sowie die Tafeln im Landkreis Cloppenburg.



Das Sprichwort, „viele Köche verderben den Brei“, traf am Donnerstagabend nicht zu: Mit Klaus Kulgemeyer (Pfeffermühle), David Grothe (Franziskaner) und Jürgen Breher (Centralhof) schwangen gleich drei Meister ihres Fachs den Kochlöffel. Das Ergebnis war ein leckeres Drei-Gänge-Menu, das Mitglieder des Löninger Jugendtreffs in jeweils unterschiedlichen Kostümen zu den Tischen brachten. Im Mittelpunkt stand die Vorstellung der Spendenprojekte. Beide sind gleichermaßen unterstützenswert: Das eine hilft Kindern in Afrika, das andere Menschen vor Ort. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.