Kaufleute starten Geschenkaktion zu Weihnachten

Symbolfoto: dpa

Von Willi Siemer



Löningen. Ihre in den vergangenen Jahren bereits erfolgreiche „Weihnachtswunsch-Aktion“ für bedürftige Kinder haben die Löninger Kaufleute des Gewerbevereins, Stadtmarketing-Geschäftsführer Jörn Willen und die Löninger Tafel-Ausgabe zum ersten Advent erneut gestartet.



Willen als Cheforganisator bittet die Spender darum, nur Geschenke aus der Liste, die in der Tourist-Info oder auf der Internet-Seite der Stadt Löningen unter „Weihnachtswunsch“ aufgeführt sind, auszuwählen. Sie sollten weihnachtlich verpackt zu den Öffnungszeiten in der Tourist-Info in der Löninger Fußgängerzone abgegeben werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.