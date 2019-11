500 Päckchen auf Reise geschickt

Viel zu tun: Über 500 Päckchen für die Kinder und Familien im rumänischen Satu Mare hatten Schüler, die Kindergärten und die kfd-Frauen für Mädchen und Jungen und deren Familien gepackt. Sie wurden von den Helfern vor der Gutenbergschule in den Laster gepackt. Foto: Werner Horstmann

Löningen (wh).Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern – Weihnachtspäckchen für Rumänien“ sammelten die Löninger Kindergärten St. Vitus und St. Marien sowie die Mädchen und Jungen aus Benstrup, Bunnen und Evenkamp Geschenke für Kinder und Familien im rumänischen Satu Mare, denen es im Leben nicht besonders gut geht.



Unterstützt von ihren Müttern und Vätern brachten auch die Kinder der Löninger, Bunner und Evenkamper Grundschulen ihre liebevoll verpackten Geschenke zur zentralen Sammelstelle in die Gutenbergschule am Alten Postweg. Mehr als 500 Päckchen und Pakete konnten mit einem Laster in die Partnerstadt Satu Mare, der Wirkungsstätte der aus Löningen stammenden Schwester Hanni Rolfes, gebracht werden.

