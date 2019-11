„Wir wollen kein Geld, sondern Projekte“

Neue Einblicke: Unternehmer Luther Gapapha (links) und Wirtschaftsberater Rostand Chouatat Dantse besuchten gemeinsam mit Victor Thole (2. von links) die Firma Hormes in Essen (im Bild Falk Hormes). Sie baut Getränkeabfüllanlagen. Foto: Michael Wehry

Von Georg Meyer



Benstrup. Luther Gapapha ist ein umtriebiger Mann. Der Kameruner hat in seiner Heimat ein erfolgreiches Entsorgungsunternehmen aufgebaut. Der Laden läuft, doch Gapapha will mehr. In Deutschland hält er derzeit Ausschau nach neuen Geschäftspartnern. Eines kann er nicht verstehen: Alle seien sie inzwischen da – die Franzosen, die Inder, die Chinesen sowieso. Nur von den Deutschen sei bisher kaum etwas zu sehen.



Dass das nicht so bleiben muss, liegt an Leuten wie Victor Thole. Der Benstruper Landwirt bereiste das afrikanische Land vor Kurzem und hat bereits eine Geschäftsidee. Er betreibt nämlich eine Anlage, die Blumenerde für den Gartenbau herstellt. In Kamerun wachse dank des tropischen Klimas praktisch alles, nur der Dünger fehle, sagt Thole. Die Verhandlungen mit den Behörden beider Staaten sind noch nicht abgeschlossen. Auch eine Reederei muss jetzt gefunden werden, die den Transport übernimmt. Thole ist aber zuversichtlich, dass er und Gapapha ins Geschäft kommen werden.

