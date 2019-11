Rat billigt Sonderregelung für Ehrenmale

Vorbildlich saniert: Als eines der ersten Projekte der Dorferneuerung hat die Dorfgemeinschaft Böen das Ehrenmal für die gefallenen Soldaten des Ortes im Ersten und Zweiten Weltkrieg umfassend erneuert. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Mit nur einer Nein-Stimme hat der Löninger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung eine Sonderregelung für die Sanierung von Ehren- und Denkmalen in der Stadtgemeinde verabschiedet. Bisher galten für derartige Projekte die Vereinsförderrichtlinien der Stadt, die grundsätzlich einen 20-prozentigen Eigenanteil vorsehen. Den haben Rat und Verwaltung auf Vorschlag der Verwaltung unter Berücksichtigung eines gleichlautenden Antrags der CDU-Fraktion vom Juni auf maximal zehn Prozent gedeckelt.



Anlass war der Ärger der Dorfgemeinschaft Böen, die ihre Erinnerungsstätte für die getöteten Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkriegs als eines der ersten Projekte der angelaufenen „Dorferneuerung Löningen Südost" umfassend saniert hatte und dafür eigentlich einen 20-prozentigen Anteil hätten selbst tragen müssen.