Franz-Josef Hölzen ist neuer Präsident

Schützen beraten Satzung am 17. April

Neuer Präsident des Schützenvereins: Einstimmig haben die Mitglieder des Vorstands Franz-Josef Hölzen gewählt. Foto: ws

Von Willi Siemer



Löningen. Einstimmig haben die sieben Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands des Löninger Schützenvereins auf ihrer konstituierenden Sitzung nach der Generalversammlung Franz-Josef Hölzen zum neuen Präsidenten gewählt. Der 63-Jährige tritt damit die Nachfolge von Marcus Willen an, der nach zwölf Jahren an der Spitze des Traditionsvereins aus dem Vorstand ausgeschieden war. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

