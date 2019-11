„Die Trauer braucht keinen Abschluss“

Psychologin erklärt Erzieherinnen, wie sie mit kindlichen Todes- und Verlusterfahrungen umgehen können

Trost beim Kuscheltier: Kindern drücken ihre Trauer auf unterschiedliche Weise aus, sagt Droste zu Vischering. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. 16 Jahre hatte „Lucky“ auf dem Buckel, als er eingeschläfert werden musste. Für einen Jack-Russel ist das fast schon ein biblisches Alter. Seine Besitzer trauerten trotzdem tagelang. Cecile Droste zu Vischering findet das in Ordnung. „Trauer ist keine Krankheit, sie begleitet uns das ganze Leben“, sagt die Psychologin. Egal ob ein geliebter Mensch stirbt oder der Hund, mit dem man aufwuchs: Die inneren Vorgänge, die der Verlust auslöst, seien stets die Gleichen, erklärte die Expertin den Mitarbeiterinnen der Löninger Kindergärten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

