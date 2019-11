Arbeitsgericht verschiebt Remmers-Klage

Für Dienstag angesetzte Verhandlung abgesagt

Symbolfoto: dpa

Von Georg meyer



Löningen/Hannover. Die eigentlich für Dienstag geplante Fortsetzung des Rechtsstreits zwischen der Firma Remmers und drei ehemaligen Auszubildenden wird verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Das bestätigte das Landesarbeitsgericht in Hannover am Montag. Grund für die Absage der mündlichen Verhandlung ist die Trennung des Unternehmens von seinem bisher zuständigen Anwalt. Wie berichtet, haben die Chemielaboranten Remmers auf Nachzahlung ihrer Ausbildungsvergütungen verklagt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 26. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.