Regelmäßiger Tagesablauf hilft schon viel

Halten zusammen: Die Löningerin Kathrin Schenk hilft ihrer Tochter Tabea, die unter Migräneanfällen leidet. Foto: dpa

Löningen/Dresden (dpa). Wenn ihre Tochter Tabea anfängt zu blinzeln oder ihr der Lärm ihrer Geschwister plötzlich zu viel wird, weiß Kathrin Schenk Bescheid: Ein Migräneanfall ist im Anmarsch. „Meine Tochter ist dann immer extrem licht- und geräuschempfindlich“, erzählt die 38-jährige Mutter. Dem zehnjährigen Mädchen hilft dann oft nur noch der Rückzug ins Bett, am besten bei abgedunkelten Fenstern.



„Etwa alle zwei Wochen hat Tabea eine Migräne-Attacke", sagt die Mutter. Und die Schülerin aus Löningen ist nicht allein. „Mehr als zwei Drittel aller Schulkinder haben regelmäßig Kopfschmerzen", berichtet die Dresdner Neurologin Gudrun Goßrau. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Kopfschmerzen nehme seit Jahren zu.