Demo-Welle reißt nicht ab

Wie kürzlich in Hamburg, gehen die Landwirte am kommenden Dienstag wieder auf die Straße. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Löningen. Der Aufwand ist gewaltig: Elf Tieflader, beladen mit 33 Traktoren, werden am Montagabend von Löningen aus in Richtung Berlin aufbrechen. Ihre Fahrer wollen am Dienstag an einer bundesweiten Sternfahrt von Landwirten teilnehmen, um erneut gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung zu protestieren.



Die Bauern gehen nicht das erste Mal auf die Straße. In den vergangenen Wochen war es überall in Deutschland zu Kundgebungen gekommen. Dazwischen organisierten Landwirte Treckerkonvois und bremsten den Verkehr unter anderem auf der B 213 aus (MT berichtete). Warum der Protest nicht abebbt, erklärt Andreas Behne von der Viehvermarktung Löningen: „Die jüngsten Entscheidungen betreffen alle Landwirte gleichermaßen, egal wie groß sie sind oder wie sie wirtschaften." Für viele von ihnen, so Behne, gehe es jetzt um die Existenz.