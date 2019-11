Breher: Demos stärken uns den Rücken

CDU-Politikerin lehnt pauschale Düngereduzierung in roten Gebieten ab / Willi Willoh kritisiert Zeitgeist

Bekenntnis zur Landwirtschaft: Bundestagsabgeordnete Silvia Breher sicherte den Teilnehmern in der Gaststätte Lübken ihre Unterstützung zu. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Bunnen. Als „Unding" hat CDU-Bundestagsabgeordnete Silvia Breher die von der Bundesregierung vorgeschlagene 20-prozentige Düngereduzierung in roten Gebieten bezeichnet. Die Maßnahme sei fachlich nicht zu begründen, sagte Breher am Dienstag vor Landwirten in Bunnen. Zugleich lobte sie die Bauerndemonstrationen der vergangenen Wochen.