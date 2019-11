Wolf auf der Bundesstraße 213 überfahren

Symbolfoto: dpa

Löningen (mab). Ein Wolf ist am Sonntagabend auf der Bundesstraße 213 bei Löningen überfahren und tödlich verletzt worden. Das hat Polizeisprecherin Uta-Masami Bley am Montag gegenüber der MT bestätigt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Wolf die B213 überqueren, als sich ein Auto genähert hatte. Die Fahrerin, eine 50-Jährige aus Löningen, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zum Unfall. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Ihr Wagen musste allerdings abgeschleppt werden. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 7000 Euro. Wie Polizeisprecherin Bley am Montag mitteilte, ist ein Wolfsberater an die Unfallstelle gerufen worden.



Ob es sich bei dem getöteten Wolf um das Tier handelt, das für über 20 getötete Schafe im Südkreis verantwortlich sein soll, ist unklar. Wie bereits berichtet, sind in jüngster Vergangenheit im Bereich Löningen und Vrees immer wieder gerissene Schafe entdeckt worden. Zuletzt wurde Ende Oktober eine Schafsherde an der Hase bei Löningen angegriffen.



Der getötete Wolf wird jetzt vermutlich untersucht und eine DNA-Probe genommen. Damit sind Abgleiche mit den DNA-Spuren möglich, die bei den vergangenen Schafsrissen gesichert wurden.



