Rentner fühlt sich „übers Ohr gehauen“

Norbert Marquering aus Cloppenburg kritisiert Doppelverbeitragung bei privater Altersvorsorge

„Kein Wunder, dass den Parteien die Wählerinnen und Wähler in Scharen davonlaufen". sagt Norbert Marquering. Foto: © höf

Von Julius Höffmann



Löningen/Cloppenburg. Norbert Marquering spricht von einem Vertrauensbruch. Der 64-jährige Rentner aus Cloppenburg fühlt sich von der Politik übers Ohr gehauen, weil er entgegen früherer Informationen für seine private Altersvorsorge volle Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zahlen muss. „Und zwar die Arbeitnehmer- und die Arbeitgeberanteile." Das seien knapp 20 Prozent, sprich: Bei 50000 Euro Versicherungssumme müssten 10000 Euro an Beiträgen gezahlt werden.