Kunden helfen auch der Umwelt

Viel Platz zum Stöbern: Die Auswahl im SKF-Laden ist noch größer geworden. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Vor gut vier Wochen hat der SKF-Laden sein neues Domizil im ehemaligen Schuhgeschäft Framme bezogen. Der Umzug hat sich bereits bemerkbar gemacht, sagt Thekla Dierkes. „Die Kundenzahl nimmt deutlich zu und wir bekommen auch mehr Ware geliefert.“ Wer im SKF-Laden einkauft, verhält sich nachhaltig, finden die Mitarbeiterinnen. Seit fünf Jahren läuft der Laden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

