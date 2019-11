„Das Gute muss von innen kommen“

Auf Augenhöhe: Holger Blumentritt (links) erläutert, worauf es beim Händeschütteln ankommt. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Der erste Eindruck zählt. Oder besser – der erste Händedruck. Holger Blumentritt zeigt, wie es geht: Abstand halten, dem Gegenüber in die Augen blicken, dann fest, aber nicht zu fest zudrücken: „Eins, zwei, drei – das reicht.“



Blumentritt ist Knigge-Trainer. Und er sieht auch so aus. Bekleidet mit Weste und Krawatte wirkt er im Klassenraum wie ein Exot. Der distinguierte Auftritt ist aber wohlkalkuliert und verfehlte seine Wirkung auch in Löningen nicht. Zwei Tage lang brachte Blumentritt den Achtklässlern der Ludgeri-Schule Manieren bei. Dass sie die in ihrem Leben nötig haben werden, steht für den Großenknetener außer Frage. „In ihrem späteren Berufsleben spielen Umgangsformen nämlich eine große Rolle. Darauf müssen sie rechtzeitig vorbereitet werden."