Fälscher schiebt Blumenfrau Blüte unter

Symbolfoto: dpa

Löningen (gy). Einer Löninger Blumenhändlerin ist vor gut zwei Wochen ein falscher Hunderteuroschein untergeschoben worden. Am Dienstag erhielt die Floristin die Bestätigung, dass es sich um eine Blüte handelte. „Mir war an ihm gar nichts aufgefallen“, sagt die Frau. Sie meldete sich am Dienstag bei der MT, um ihre Mitbürger zu warnen. Die Banken stellen aufgeflogene Blüten sicher und lassen sie im Anschluss prüfen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.