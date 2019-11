„Markt ist große Bereicherung für Löningen“

Rekordbesuch: An beiden Tagen strömten hunderte Besucher ins Forum Hasetal, das bis in die letzten Winkel von der mehr als 40 Kunsthandwerkern und Künstlern aus ganz Deutschland zur Präsentation ihrer Unikate genutzt wurde. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Lob für die Veranstaltung gab es schon gleich zu Beginn in der Eröffnungsansprache des stellvertretenden Bürgermeisters Franz-Josef Kühne: Seit Jahren sei der von Heidegret Steffens mit Herzblut organisierte Kunst- und Handwerksmarkt eine große Bereicherung für Löningen und ein wichtiger Beitrag zur Vielfalt des im weiteren Sinne kulturellen Angebots der Stadt. Auch die Organisatorin selbst war zufrieden. Sie wertete das große Interesse der Besucher bereits am ersten Tag als Rekordbesuch.