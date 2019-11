„VfL-Sportler des Jahres“ frenetisch gefeiert

Die Sportlerinnen und Sportler des Jahres: Auf dem mit rund 800 Besuchern gut besuchten Festball in der Sporthalle an der Ringstraße zeichnete der VfL-Vorsitzende Helmut Pille Dieter Schmitz und Lea Meyer in der Einzelwertung sowie die erste Frauen-Mannschaft der Volleyball-Abteilung und die ähnlich erfolgreichen Basketballer der ersten Mannschaft als Teams des Jahres aus. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Der VfL Löningen feiert nur alle zwei Jahre einen Sportlerball, der dann auch dem mitgliederstärksten Sportverein des Kreises entsprechend groß gefeiert wird. Rund 800 Gäste waren der Einladung zum Feiern in die festlich geschmückte und eigens dafür hergerichtete Vierfeld-Sporthalle an der Ringstraße gefolgt.



Neben dem eigentlichen Fest hatten die Verantwortlichen ein attraktives Rahmenprogramm und natürlich die Ehrungen der „Sportlerinnen und Sportler des Jahres" vorbereitet. Mit frenetischen Beifall feierten alle Gäste, nicht nur die Aktiven der Abteilung, in dem die Geehrten aktiv sind, bei der Bekanntgabe durch den Vorsitzenden Helmut Pille die mit der besonderen Ehrung Bedachten.