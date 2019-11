Kunst und Handwerk im Forum

Löwenstark: Axel Fenselau fertigt kunstvolle Skulpturen aus farbigem Draht. Foto: Heidegret Steffens

Löningen (ws). Am Samstag ist es soweit: Der 33. Kunst- und Handwerksmarktes in Löningen öffnet für zwei Tage die Pforten. Organisatorin Heidegret Steffens hat erneut eine große Zahl interessanter Aussteller ins Forum Hasetal geholt. Mehr als 40 Kunsthandwerker nehmen die zum Teil weite Anreise auf sich. Darunter sind auch einige, die Steffens schon seit einigen Jahren auf ihrem Wunschzettel hatte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

