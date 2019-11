Schmücker ein „Politiker der ersten Stunde“

Die beiden Lenker und Denker der deutschen Wirtschaftspolitik in den fünfziger und der ersten Hälfte der sechziger Jahre: Der vieljährige Wirtschaftsminister und Bundeskanzler von 1963 bis 1969, Ludwig Erhard (rechts), und der Löninger Bundestagsabgeordnete Kurt Schmücker, der deutsche Wirtschaftsminister im Kabinett Ehrhard . Foto: Archiv MT

Von Willi Siemer



Löningen. Mit einer Gedenkfeier am würdigt die Stadt Löningen am Sonntag die Verdienste des ehemaligen Bürgermeisters, Unternehmers und Bundeswirtschaftsministers Kurt Schmücker. Am 10. November wäre er hundert Jahre alt geworden.



Anfang der sechziger Jahre stieg der Löninger zum wirtschaftspolitischen Sprecher der Regierungsfraktion auf. 1963 nahm er die Berufung zum Bundeswirtschaftsminister im neuen Kabinett Erhard an, was ihm die Kritik Konrad Adenauers einbrachte.