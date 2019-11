Ministerpräsident besucht Gymnasium

Stephan Weil - Foto: dpa

Von Willi Siemer



Löningen. „Wir freuen uns auf den Besuch und sind natürlich auch ein bisschen stolz darauf, dass unser Landesvater sich für unsere Schüler und unser Gymnasium Zeit nimmt“. Mitten in den Vorbereitungen für den Besuch von Ministerpräsident Stephan Weil am Mittwoch, 11. Dezember, im Löninger Copernicus Gymnasium befinden sich die Schulleitung und auch die Schüler.



Natürliche stehe der obligatorische Rundgang mit Landrat Johann Wimberg und Bürgermeister Marcus Willen auf dem Programm, doch die Erläuterungen übernehmen nicht die Lehrer, sondern die Schüler. Das Copernicus-Gymnasium hat dem niedersächsischen Landesvater einiges zu bieten. Sogar DNA-Untersuchungen können im eigenen Labor durchgeführt werden.