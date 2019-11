Kuratorin bittet Löninger um Leihgaben

Blick auf den Gelbrink: Das Pastell Witte-Lenoirs wird Teil der Ausstellung sein. Foto: Andrea Willen

Von Georg Meyer



Löningen. Wie es ist, buchstäblich vor dem Nichts zu stehen, hat der Maler Heinz Witte-Lenoir am eigenen Leib erfahren. Während eines Bombenangriffs auf Berlin war ein Großteil seiner Werke verbrannt. Witte-Lenoir musste von vorn anfangen. Der Neustart gelang - in Löningen.



Andrea Willen ist fasziniert von der Lebensgeschichte des 1880 in Hude geborenen Künstlers. Die freie Kulturjournalistin möchte im kommenden Jahr eine Ausstellung über dessen Löninger Schaffenszeit eröffnen.