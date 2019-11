Test-Bohnen verfaulen auf dem Acker

Sojaanbau bleibt schwierig / Witterung sorgt für Ernteverluste in Benstrup / Landwirt setzt jetzt auf Getreide

Mäßiger Ertrag: Auf dem Feld von Victor Thole drischt ein Mahdrescher Soja. Eigentlich sollte die Ernte viel früher beginnen. Fotos: Thole

Von Georg Meyer



Benstrup. Am Ende hat es doch noch geklappt: Wochenlang musste Victor Thole seine Sojaernte zurückstellen, weil das Wetter einfach nicht mitspielen wollte. Am Reformationstag schließlich waren der Himmel blau und das Stroh trocken genug, so dass der Mähdrescher endlich aufs Feld durfte. Wirklich zufrieden mit dem Ergebnis ist Thole aber nicht.

