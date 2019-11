„Das Angebot kam wie gerufen“

Ehrenamtlicher Fahrdienst bringt Senioren seit Juli in Löningen zum Arzt oder Einkaufen

Im Dienst: Marlies Hukelmann (links) hilft Paula Moormann ins Auto. Sie wird ihr später auch im Markt beim Einkaufen helfen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Seit Juli sind die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer im Einsatz. Das Gemeinschaftsprojekt des Seniorenstützpunktes, des Caritas-Sozialwerks und der katholischen Pfarrgemeinde St. Vitus soll Senioren den Alltag erleichtern und ihnen die Teilnahme am sozialen Leben ermöglichen. Paula Moormann etwa ist seit einem Schlaganfall nicht mehr gut zu Fuß. Das neue kostenlose Angebot kam ihr deshalb wie gerufen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 2. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.