Erst in Berlin wurde die Teilung real

Bunner lebte jahrelang mit der Mauer

Die Stadt, in der er neun Jahre lang lebte, hat es Wilhelm Wöste angetan. Die Jahre, die er dort verbrachte, waren geprägt durch den Kalten Krieg. Flair habe Berlin aber auch heute noch, findet Wöste.

Von Georg Meyer



Bunnen. An den Abend des 9. November 1989 kann sich Wilhelm Wöste noch genau erinnern. Der gelernte Schriftstetzer war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, als er im Radio die Nachricht vom Mauerfall hörte. Zwischen Garrel und Varrelbusch seien ihm daraufhin die Tränen gekommen, gibt der 64-Jährige zu. „Ich habe wirklich geheult." So wie Wöste ging es damals vielen Menschen im Landkreis, doch der Bunner hatte eine besondere Beziehung zu Berlin.