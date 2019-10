Kräuterhexe radelt an die Spitze

Aktion „Bunte Fahrräder“ sorgte im Sommer für Aufsehen entlang der Hase in Löningen

Nur Gewinner: An dem Wettbewerb hatten sich vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch Senioren beteiligt. Foto: Willi Siemer

Von Georg Meyer



Löningen. Wer im Sommer an der Hase unterwegs war, durfte sich an ihrem Anblick erfreuen: Zwischen der Mühlenbachbrücke und dem Hohen Ufer warben farbenfrohe und fantasievoll gestaltete Drahtesel für die Fahrradstadt Löningen. Jetzt wurden die schönsten Räder prämiert. Schulen, Kindergärten und andere soziale Einrichtungen hatten sich an der Aktion des Stadtmarketing beteiligt. Aber auch Firmen und einzelne Bürger waren mit dabei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.