BLO spielt groß auf für den guten Zweck

Tolles Benefiz-Konzert im Forum Hasetal

Eindrucksvoll: Sonja Krumme und das Blasorchester Essen begeisterten die Zuhörer im Forum Hasetal. Foto: Landwehr

Löningen - Von Aloys Landwehr



Löningen. Dass der Lions-Club Oldenburger Münsterland das sinfonische Blasorchester Essen für sein Benefizkonzert gewinnen konnte, war sicher ein Glücksfall. Die Musiker und besonders auch Gesangssolistin Sonja Krumme begeisterten unter ihren Dirigenten Martin Hagemann und Ulrich Niemann die 350 Besucher im Forum Hasetal in Löningen. Mit dem Erlös der Veranstaltung möchten die Lions einen Etat gründen zur Förderung kultureller und sozialer Projekte in der Region. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 29. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

28.10.2019 | Konzept in Wien für Löningen abgekupfert