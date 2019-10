Konzept in Wien für Löningen abgekupfert

20 fahrende Händler boten auf viertem Naschmarkt Fleisch, Käse, Lakritze, Oliven, Whisky und Wagyu-Fleisch an

Unterhielten die Besucher musikalisch: Die „Vier lustigen fünf“, sechs Musikstudenten , die in der Big Band Bösel groß geworden sind, präsentierten beliebte Swing- und Jazz-Stücke sowie Aktuelles in der Löninger Fußgängerzone. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Über einen guten Besuch des „Naschtags“ der Löninger Kaufleute, der bereits am Vormittag eingesetzt und den ganzen Tag über angedauert habe, freut sich Stadtmarketing-Geschäftsführer Jörn Willen. „Das Wetter war klasse und lockte die Besucher zu einem Spaziergang in die Fußgängerzone und zu einem Bummel durch die Geschäfte“, so Willen. Sowohl die 20 Beschicker des Marktes als auch die Kaufleute hätten sich in den beiden Nachbesprechungen zufrieden ob des Publikumsverkehrs und des Interesses gezeigt, so Willen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 29. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.