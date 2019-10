Etappenziel: Die Pilgergruppe legte am Cruz de Ferro einen Zwischenstopp ein. Foto: Berthold Kerkhoff

Löningen (mt). Auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela pilgerte jetzt eine 45-köpfige Reisegruppe aus Löningen. Initiiert wurde dieses Angebot von der St.-Jakobus-Schützenbruderschaft Elbergen-Augustenfeld-Vehrensande in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde St. Vitus Löningen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 28. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.