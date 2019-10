Wolf reißt erneut mehrere Schafe an Hase

Schwierige Bergung eines Mutterschafs: Egbert und Mechtild Ostermann ziehen ein Tier an Land, dass auf der Flucht in die Hase gesprungen war. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Zum mindestens fünften Mal hat in der Nacht zu Mittwoch höchstwahrscheinlich ein Wolf eine Schafherde in Löningen an der Hase überfallen. Mehrere Tiere der zwischen der Kläranlage und der Werwer Brücke weidenden Herde des Schäfers Egbert Ostermann wurden gerissen. Wie viele Tiere dem Wolf zum Opfer gefallen sind, könne er noch nicht sagen, erläuterte Ostermann gestern Vormittag im MT-Gespräch.



Bisher stehe fest, dass mindestens eins getötet worden sei und ein zweites, das überlebt habe, so schwer am Bein verletzt worden sei, dass es nach den bisherigen Erfahrungen wohl eingeschläfert werden müsse, so Ostermann.