Mit dem E-Bike durchs Hasetal

Dreh- und Angelpunkt am Drei-Länder-Eck: Zwischen den Landkreisen Cloppenburg, Emsland und Osnabrück liegt das Hasetal. Per E-Bike ist ein Sprung von Kreis zu Kreis schnell gemacht. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Löningen. Auf seinem E-Bike fühlt sich Willi Kötter rundum wohl. Dem 64-Jährigen gefällt es allerdings noch viel besser, wenn er nicht alleine in die Pedale tritt. Deshalb hat sich der gebürtige Löninger dazu entschlossen, als Gästeführer für das Erholungsgebiet Hasetal auf Tour zu gehen. Dabei betreut der Westrumer (Emsland) sowohl Tagestouren als auch mehrtägige Ausflüge.



Die kulinarische Radtour bringt dabei die Teilnehmer nicht nur auf den Geschmack der Region, sondern überzeugt den Gaumen. „Meine Gruppen werden regelrecht verwöhnt, aber der Fokus liegt natürlich auf dem Radfahren“, betont der Frührentner. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.