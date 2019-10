Kulinarisches und optisches Feuerwerk

Tosender Applaus: Zum Abschluss begeisterten die rund 30 jungen Frauen und Männer der acht Vorführungen die Besucher mit einem gemeinsamen Tanz, der mit Zugaberufen und einer Verlängerung endete. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer

Löningen. Mit einem von den Besuchern viel gelobten kulinarischen und optischen Feuerwerk verabschiedete sich Jugendtreffleiterin Gaby Bick in den im kommenden Frühjahr anstehenden Ruhestand. Jeweils im Oktober lädt die Einrichtung Behörden, Helfer, Unterstützer und Sponsoren zu einem internationalen Essen in die Räume an der Meerdorfer Straße ein.

Besonders herzlich begrüßte Gaby Bick Hedwig Niehaus, die frühere Leiterin des Fördervereins offene Jugendarbeit (FoJ), der mit seinem Engagement die Einrichtung des Jugendtreffs am jetzigen und den früheren Standorten erst möglich gemacht hatte. Mehr dazu esen Sie in der Ausgabe vom 21. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.