Jetzt fehlt nur noch ein schnelles Internet

Vater und Tochter: Anja Thiel ist in die Geschäftsführung eingestiegen. Unternehmensgründer Alfred Thiel darf sich jetzt vor allem der Entwicklung neuer Produkte widmen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

Bunnen. In der Männerbranche Maschinenbau fühlt sich Anja Thiel wohl. Der Sinn fürs Technische ist ihr aber auch in die Wiege gelegt worden. Ende September stieg die 40-Jährige in die Geschäftsführung des Bunner Familienunternehmens ein. Vater Alfred freut`s: „Damit bleibt die Thiel - Fördertechnik auch künftig als selbstständiges und wirtschaftlich unabhängiges Unternehmen bestehen“, sagt er zufrieden.

Der Landmaschinenmechaniker hatte den Betrieb 1998 gegründet. Und zwar „von null auf", wie er stolz berichtet.