„Der Zeitpunkt wäre genau richtig“

Stolpersteine: Vor dem Haus Tabbernstraße 3 erinnern sie an die früheren Bewohner Julius und Amalie Steinburg. Die Geschwister hatten unter den Repressalien der Nazis zu leiden. Beide überlebten die NS-Diktatur nicht. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Die Angreifer wendeten rohe Gewalt an. Weil Julius und Amalie Steinburg die Tür zu ihrem Stall fest verschlossen hatten, schlugen die SA-Männer einfach ein Loch in die Mauer und holten den 70-Jährigen und seine acht Jahre jüngere Schwester aus dem Gebäude. Aus ihrem Wohnhaus in der Tabbenstraße waren die beiden bereits einige Zeit vor diesem dunklen 9. November 1938 vertrieben worden. Warum? Weil sie Juden waren.



An die Steinburgs erinnern seit 2011 zwei Stolpersteine. Mehr zeugt allerdings nicht vom ehemaligen jüdischen Leben in Löningen, das sich seit dem 18. Jahrhundert belegen lässt. Eine Stärkung der Erinnerungskultur fordert deshalb Tom Dobrowolski (Linke). Der Ratsherr möchte ein Denkmal für die Löninger Juden aufstellen und bereitet jetzt einen entsprechenden Antrag vor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

