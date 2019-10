Frauen kochen Suppen für den guten Zweck

Lecker: Das Suppenbüfett der Löninger kfd im Vikar-Henn-Haus fand großen Anklang. Foto: Horstmann

Löningen (wh). „Rund um den Suppentopf“ lautete die Einladung der Löninger kfd zum Erntedankfest. Ein Suppenbüfett mit schmackhaften Rezepten sollte ein preiswertes Angebot für die Familien sein und auch auf den Wert der heimischen Früchte und die Bedeutung für eine gesunde Ernährung hinweisen.



Etwa 150 Erwachsene und Kinder nutzten dieses Angebot und waren überrascht von der Vielfalt der angebotenen Suppen. Mit dem Erlös will die kfd die Weihnachtspäckchenaktion der aus Löningen stammenden Schwester Hanni Rolfes in Satu Mare in Rumänien unterstützen.