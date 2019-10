40 Tonnen sind auf dem Weg nach Satu Mare

Packte wieder kräftig zu: Das Löninger Helferteam verstaute die gespendeten Hilfsgüter in einem großen Lkw. Foto: Horstmann

Löningen (mt). Mehr als 40 Tonnen Kleidung, Gebrauchsartikel aller Art, Kleinmöbel, sanitäre Anlagen und Fahrräder stapelten sich in der Pausenhalle der Löningen Gutenbergschule und warten auf den Transport nach Rumänien. Der Aufruf zur Spendenaktion für Satu Mare fand ein unglaubliches Echo. Offensichtlich hatten viele Familien ihre Sachen schon vorher gesammelt und bereitgestellt, denn die Annahmezeiten am Montag wurden eingehalten, und so füllte sich die Halle schon nach kurzer Zeit. Schwerstarbeit leisteten die ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Frauen der kfd, die alle Spenden sortierten und zum Teil neu verpackten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.