„Mistbock“ Dietwulf holt sich DM-Titel

Finale: Um den Titel des Deutschen Kartoffelschäl-Meisters wetteiferten zehn Frauen und Männer. Auch fünf Teilnehmer des Teams der „Rotenburger Mistböcke und Mistbienen“ hatten sich qualifiziert und stellten mit Dietwulf Tempel den Titelträger. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Er kam, sah und siegte: Dietwulf Tempel, Mitglied des Rotenburger Stammtischs der „Mistböcke und Mistbienen“, sicherte sich im Finale der „22 Deutschen Kartoffelschäl-Meisterschaft“ am Sonntagnachmittag den Titel des deutschen Meisters.



In den zehn Minuten Wettkampfzeit auf der Bühne im Festzelt schälte er 4330 Gramm Kartoffeln. Er hatte bereits in der ersten Runde, in den da noch zu schälenden sieben Minuten, mit 3125 Gramm das beste Ergebnis erreicht und wurde dann seiner Favoritenrolle gerecht. Knapp geschlagen belegte Claudia Schwegmann aus dem Löninger Ortsteil Helmighausen mit 4285 Gramm den zweiten Platz vor Christoph Lübken, ebenfalls Helmighausen, mit 4050 Gramm. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

