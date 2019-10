Musik von „Deutschmeistern“ bis zu ACDC

Stimmung: Auf dem gut besuchten Oktoberfest zum Auftakt der Löninger Kirmes ließen sich die rund 800 in Lederhosen und feschen Dirndls kostümierten Besucher schnell von der „Riedberg Partyband“ zum Tanzen und Feiern animieren. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Nicht ganz so gut besucht wie in den vergangenen Jahren war das von Stadtmarketing-Geschäftsführer Björn Willen organisierte Oktoberfest zum Auftakt der Löninger Kirmes. Das tat der schnell aufkommenden Stimmung der bunt gemischten Besucherschar aber keinen Abbruch. Die Feiernden hielt es bald nicht mehr auf ihren Plätzen an den Tischen, auf ihnen und auf den Bänken wurde singend, klatschend und schunkelnd gefeiert. Auch auf der Tanzfläche war rasch mit Feiernden gefüllt.