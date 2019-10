Flinke Schäler schärfen schon ihre Messer

Die Messer und Kartoffelschäler sind geschärft: Ihre Fingerfertigkeiten und ihre Geschicklichkeit müssen die Teilnehmer der Deutschen Kartoffelschäl-Meisterschaft am Sonntag ab 14 Uhr im Festzelt auf dem Hasetal-Parkplatz unter Beweis stellen. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Drei Tage Kirmestrubel und drei Veranstaltungen, die sich aufgrund des großen Besucherinteresses zu Leuchttürmen des Löninger Oktobermarktes entwickelt haben, bieten Kaufleute und Stadtmarketing ab dem Samstag.



Attraktion am ersten Tag ist das „Oktoberfest“, die Deutsche Kartoffelschäl-Meisterschaft und der verkaufsoffene Sonntag sind die Anziehungspunkte des zweiten Tages. Im Mittelpunkt des Montags steht am Abend die Autoverlosung und der „Handwerkertag“. Auf dem Marktplatz, in der Fußgängerzone, vor der Kirche und unterm Kirchturm laden die Schausteller mit ihren rund 50 Fahrgeschäften und Buden und Ständen zu einem Kirmesbummel ein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

12.10.2019 | Krippen: Stadt trägt Kosten in jedem Fall