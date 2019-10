Krippen: Stadt trägt Kosten in jedem Fall

Symbolfoto: dpa

Von Willi Siemer



Löningen. Einstimmig hat der Rat der Stadt Löningen auf seiner jüngsten Sitzung (MT berichtete) entschieden, die Kosten der Bauarbeiten für die beiden neuen Krippengruppen an den Kindergärten St. Johannes in Evenkamp und St. Bonifatius in Benstrup auch ohne Zuschüsse zu tragen.



Eigentlich gibt es für die dringend benötigten 30 Plätze für die Ein- bis Dreijährigen eine Förderung des Landes von jeweils 180000 Euro, doch die Fördertöpfe sind aktuell leer. Sie sollen zwar wieder aufgefüllt werden, doch das ist nicht offiziell verbürgt.