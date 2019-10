Musiker ziehen wegen der Kälte in den Saal um

Präsentieren den Pokal: die „Swetter“, Sieger das Krombacher-Cups beim Bunner Cent Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Bunnen. Schon bei der offiziellen Eröffnung des Bunner Cent mit dem Freibieranstich hatte Bürgermeister Marcus Willen das Engagement der Dorfgemeinschaft gewürdigt. Das zeigte sich auch in diesem Jahr, hatten doch alle Vereine für individuelle Attraktionen gesorgt. Am Samstag und Sonntag bot sich auf dem Festplatz und in der gesamten Ortsmitte ein buntes Kirmesbild mit Buden, Kinderkarussell, Hüpfburg, Ständen, Mitmachaktionen und Ausstellungen. Mit dem Platzkonzert des Musikvereins Bunnen und einem gemeinsamen Mittagstisch auf dem Festplatz begann der als Familientag geplante Sonntag. Die kühlen Temperaturen sorgten allerdings dafür, dass weniger Gäste als im Vorjahr den Gang über das Marktgelände wagten.



Als Höhepunkte erlebten die Besucher neben dem Kirmestrubel auf dem Festplatz eine große Verlosung, die Kinderanimation mit Entertainer Christian Hüser, die Blumenzwiebel-Aktion, den Bunner Käse-Verkauf oder den Auftritt des Caritas-Orchesters. Die Musiker traten wegen der Kälte im Saal Lübken auf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

