„Königin der Instrumente“ erkundet

Erfolgserlebnis: Die zuvor in mehreren Schritten aus einem großen Haufen Holzklötzer zusammengebaute Baukastenorgel wird ausprobiert. Während auf der einen Seite die Tasten gedrückt werden, sorgen auf der anderen Seite die Bediener der Blasebälge für den nötigen Wind. Foto: Crone-Münzebrock

Von Freya Crone-Münzebrock



Löningen. Mitten im Klassenraum der Löninger Grundschule steht die zuvor aus Dutzenden Einzelteilen von den Mädchen und Jungen der vierten Klassen unter Anleitung des Organisten Oliver Strauch zusammengebaute Mini-Orgel. Rund um den Tisch in der Klassenmitte drängen sich die Kinder, die es alle gar nicht erwarten können, zu spielen oder die beide Blasebälge zu betätigen. Ein Mädchen beherrscht sogar schon „Alle meine Entchen“. Die Löninger Veranstaltung ist Teil des Projekts „Orgel zu Gast im Klassenzimmer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.