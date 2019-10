Löninger SKf-Laden bekommt mehr Platz

Endlich ausreichend Platz: Über ihr neues Domizil im ehemaligen Schuhhaus Framme an der Langenstraße 25 in der Löninger Fußgängerzone freuen sich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes Katholischer Frauen (SKF). Die neuen Räume eröffnen und präsentiert der Verein erstmals am Löninger Kirmes-Samstag, 12. Oktober, ab 14 Uhr. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Auf ihr neues Domizil freuen sich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des „SKF-Ladens“ in Löningen. Zurzeit sind die 33 Aktiven damit beschäftigt, den Umzug des vom Sozialdienst katholischer Frauen betriebenen Geschäfts von der oberen Langenstraße gegenüber der Volksbank in die mittlere Langenstraße gegenüber dem Adventsbrunnen zu bewerkstelligen.



„In den Räumen des ehemaligen Schuhgeschäftes Framme gibt es endlich ausreichend Platz", freuen sich Mechtild Engstenberg und Thekla Dierkes als Löninger Verantwortliche über den neuen Standort.