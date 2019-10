Vergewaltigungsprozess: Revision gegen Urteil

Symbolfoto: dpa

Löningen/Oldenburg ma). Wird der Löninger Vergewaltigungsprozess neu aufgerollt? Die Verteidigung zumindest will es versuchen: Sie hat Revision gegen das Urteil eingelegt. Das bestätigt der Anwalt am Montag. Wie berichtet, ist in der vergangenen Woche ein 66-Jähriger aus Löningen wegen Vergewaltigung seiner damals zwölfjährigen Stieftochter zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten auf Freispruch plädiert. Die 4. Große Strafkammer des Oldenburger Landgerichtes war aber davon überzeugt gewesen, dass der Angeklagte seine Stieftochter vergewaltigt hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.