Dem KAB laufen die Mitglieder davon

Clemens Olberding (Foto: Beeken)

Von Hubert Kreke



Löningen. Die Beitragserhöhung der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung untergräbt nach Ansicht des ehemaligen Landesvorsitzenden Clemens Olberding den Einsatz seines Verbandes für die einkommensschwächsten Schichten der Bevölkerung. „So führen wir unsere gute Arbeit ad absurdum“, kritisiert der 69-jährige Löninger.



Olberding, der noch immer den Dachverband der katholischen Verbände im Offizialatsbezirk führt, reagierte damit auf Meldungen über eine Austrittswelle nach der ersten Beitragsanhebung seit 20 Jahren. Die jüngste Folge: Die KAB Friesoythe war nicht mehr in der Lage, einen Vorstand zu wählen, weil im Saal überwiegend Anhänger saßen, die ihre Mitgliedschaft bereits gekündigt haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.