Löninger muss für drei Jahre ins Gefängnis

Symbolfoto: dpa

Von Franz-Josef Höffmann



Löningen/Oldenburg. Im Löninger Missbrauchsprozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen den 66 Jahre alten Mann aus Löningen, der seine beiden Stieftöchter vergewaltigt haben soll, ist der Angeklagte zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten auf Freispruch plädiert.



Die 4. Große Strafkammer des Oldenburger Landgerichtes unter Vorsitz von Richter Michael Herrmann war aber davon überzeugt, dass der Angeklagte 1993 zumindest eine der beiden Stieftöchter vergewaltigt hatte. Damals war das Mädchen zwölf Jahre alt. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 28. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

