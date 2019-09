„Colette-Club“ ist mit Hausverkauf Geschichte

Steht zum Verkauf: Mitte des Jahres hatte die Cloppenburger Kreisverwaltung die weitere Nutzung des Colette-Clubs in der Löninger Stadtmitte untersagt. Foto Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Das Gebäude des „Colette-Clubs“ an der Poststraße in der Löninger Innenstadt steht zum Verkauf. Mit dem bevorstehenden Besitzerwechsel und dem höchstwahrscheinlichen Abriss des auf einem nur 200 Quadratmeter großen Grundstück errichteten Gebäudes geht in Löningen die Ära einer besonderen Gaststätte zu Ende.



Für etliche Besucher bot das Gebäude, das Jahrzehnte bis zuletzt von einer gebürtigen Kroatin geführt worden war, am Rande des Löninger Marktplatzes die Gelegenheit, auch zu fortgeschrittener Stunde am Wochenende eine deutlich teurere Flasche Bier zu trinken. Zumeist aber huschten die Besucher schnell in einen der drei Eingänge, denn der Colette-Club war Jahrzehnte ein Bar-Betrieb mit Bordell.