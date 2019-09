Ein Stück Freiheit auf dem Pferderücken

Im Wiegeschritt: Die Kinder lassen sich schnell auf die Reittherapie ein. Foto: Freya Crone-Münzebrock

Von Freya Crone-Münzebrock



Löningen. „Kartoffel“ ist mal wieder aufgeregt. Typisch Terrier eben! Der Jack Russell sprintet bellend von einer Ecke der Reithalle in die andere. Er freut sich über jeden Besuch. Heute ist die Integrationsgruppe des Kindergartens St. Marien zu Gast. „Kartoffels“ Herrin, Andrea Pahl hat also ordentlich zu tun.



Seit fünf Jahren bietet Pahl in Löningen Reitkurse zu therapeutischen Zwecken an. Zu ihr kommen nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, beispielsweise Schlaganfallpatienten.