Graepel-Mitarbeiter streiken erstmals

Ungewohntes Bild: Streikende Graepel-Mitarbeiter versammelten sich am Dienstag während des Schichtwechsels vor dem Firmensitz in Löningen-Böen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Gestreikt haben am Dienstag die Mitarbeiter der Firma Graepel. Am frühen Nachmittag legten sie für gut anderthalb Stunden die Arbeit nieder. Zu der Aktion aufgerufen hatte die Gewerkschaft IG Metall. Hintergrund ist ein bereits seit längerer Zeit schwelender Tarifstreit. Konkret fordert die Gewerkschaft eine jährliche Sonderzahlung in Höhe von 27,5 Prozent des Monatslohns plus pauschal 400 Euro für jeden Arbeitnehmer. Seit April verhandeln die Arbeitnehmervertreter nun mit der Graepel-Geschäftsführung über die Übernahme der Tarifvereinbarung. Bislang ohne Ergebnis. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

